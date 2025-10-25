Organismos de seguridad reabrieron el paso hacia la carretera de Choroní

CIUDAD MCY.- La Alcaldía del municipio Girardot informó a la colectividad que el paso en la carretera hacia Choroní se encuentra totalmente restablecido y seguro, luego de los trabajos de despeje realizados tras la caída de siete árboles que obstruían la vía.

Las intensas brisas registradas entre la madrugada y la mañana de este viernes, 24 de octubre, provocaron la caída de vegetación en diversos tramos de la carretera, afectando momentáneamente la circulación vehicular.

Gracias a la rápida y efectiva articulación de esfuerzos entre diversos organismos de seguridad y mantenimiento, se logró el despeje total de la vía en un tiempo récord. En las labores participaron activamente, Protección Civil Aragua, Protección Civil Girardot, Inparques, Bomberos Forestales, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la empresa estatal Vías de Aragua.

Sin embargo, el Kilómetro 21 y el sector La Planta no presentaron obstrucciones, pero los demás puntos afectados fueron atendidos con prontitud, permitiendo la inmediata restitución del tránsito.

La Alcaldía de Girardot y los cuerpos de seguridad se mantienen en monitoreo constante en la zona para atender de forma oportuna cualquier nueva eventualidad que pueda presentarse.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA