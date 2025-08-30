Asodiam llegó a la Comuna Jesús Gallardo

CIUDAD MCY.-La Asociación para el Diagnóstico y Medicina del estado Aragua (Asodiam), se desplegó en la Comuna Jesús Gallardo, del municipio Santiago Mariño, para promover una jornada de salud preventiva y formativa. El objetivo es fortalecer los conocimientos de la comunidad en temas de importancia para el bienestar de 2.305 familias integradas en 7 Consejos Comunales.

La presidenta de Asodiam, Ana Sandoval, destacó la alineación de esta iniciativa con los principios del vértice de la salud de la 4T, del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad.

«Estamos comprometidos con llevar la salud directamente a las comunidades, promoviendo un enfoque preventivo y participativo así como lo orientó nuestro presidente, Nicolás Maduro y nuestra vocera del Poder Popular en el estado, Joana Sanchéz», afirmó Sandoval.

La jornada se centró en el arranque de la difusión temas como la prevención de enfermedades no transmisibles, salud mental, nutrición y alimentación saludable, liderazgo comunitario y el uso de la cartografía social para la identificación de problemas de salud.

Román Cabello, director general en Corposalud, acompañó el encuentro y subrayó la importancia de la cercanía entre las instituciones de salud y la población. «Es fundamental que Asodiam se acerque a las comunidades para que el pueblo se empodere de su salud. Además, es vital incorporar tópicos como la salud sexual en estas jornadas, ya que la educación y prevención en esta área son pilares de un bienestar integral», señaló Cabello.

Por su parte, el líder comunitario Yeisser Ascanio, responsable de la sala de autogobierno de la comuna, agradeció la presencia de Asodiam, resaltó la importancia de promover temas preventivos para concientizar a los habitantes sobre la necesidad de chequeos constantes y el cuidado continuo de su salud. «Este tipo de iniciativas fortalece el tejido social y nos ayuda a construir una comunidad más sana y consciente», agregó.

Las voceras y voceros presentes de la comuna manifestaron su satisfacción por el encuentro, destacaron el valor de la información recibida y el compromiso de Asodiam con el bienestar de la comunidad para reforzar la estrategia de atención primaria y el empoderamiento de la comunidad en la gestión de su propia salud.

