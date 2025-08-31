FANB de Aragua rememoró su lucha desde el inicio de la Revolución

** En una ponencia titulada Cronología de las amenazas del imperialismo desde el inicio de la Revolución Bolivariana», la actividad sirvió para fortalecer la moral y la doctrina de los efectivos militares, reafirmando su rol crucial en la protección de la soberanía nacional y la estabilidad del país**

CIUDAD MCY.-En un encuentro de gran trascendencia para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), M/G Gelio Estrada Paredes, presentó la ponencia «Cronología de las amenazas del imperialismo desde el inicio de la Revolución Bolivariana».

La actividad, que se llevó a cabo en el teatro de la Base Aérea «El Libertador», contó con la presencia de destacadas autoridades civiles y militares, incluyendo a la Vocera del Poder Popular en la gobernación Joana Sánchez; el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, así como los representantes de los diferentes cuerpos de seguridad y defensa de la región, lo que subraya la perfecta unión cívico-militar que caracteriza a la región

La conferencia del M/G Estrada Paredes, que fue recibida con gran interés por la audiencia militar, les recordó a cada uno de los funcionarios, que están luchando día tras día en compañía de un pueblo fiel, por un país que se ha mantenido firme ante cualquier adversidad que se ha presentado y que deben expandir ese mensaje a cada rincón en el que se desplieguen.

En su intervención el Comandante General, comentó «Nos haremos aire, tierra, agua y conduciremos una guerra de resistencia», recordándole a todos los presentes que Venezuela no se ha doblegado ante ninguna amenaza.

La actividad sirvió para fortalecer la moral y la doctrina de los efectivos militares, reafirmando su rol crucial en la protección de la soberanía nacional y la estabilidad del país.

