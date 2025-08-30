HCM culminó Semana Mundial de Lactancia Materna con Lactogrado

CIUDAD MCY.-Semana Mundial de la Lactancia Materna culminó con éxito en el Hospital Central de Maracay (HCM), con la ceremonia de graduación de niños y niñas, que alcanzaron la lactancia exclusiva los primeros meses de su vida o durante un tiempo prolongado.

En la actividad estuvo presente la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, la directora general del HCM, Lcda. Elba Petit; la presidenta de Asodiam, Lcda. Ana Sandoval; el Dr. Miguel Terán, coordinador regional de Programas; la Dra. Víctoria Rosales, coordinadora regional del Programa de Lactancia Materna y Nutrición.

Lombano exhortó a las mamás presentes que sean multiplicadoras de la importancia y beneficios que tiene la lactancia materna tanto para el bebé como para la mujer. «Desde el Gobierno regional ratificamos el compromiso de garantizar bienestar y apoyo sostenible para impulsar la lactancia materna» expresó.

El lactogrado, que se llevó a cabo en el auditorio de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina en Venezuela (ASODIAM) sede Aragua, estuvo organizada por la Coordinación general de Enfermería y del Programa de Lactancia Materna del centro de salud, a cargo de la Lcda. María Torrealba y Esther Sulbarán, respectivamente.

Por su parte, Elba Petit, informó que se entregaron certificados y medallas a 20 niños y niñas en presencia de sus representantes y añadió que el lactogrado es un acto de amor y compromiso, como una manera de reconocer el invaluable mérito de haber logrado una lactancia materna exclusiva

Dichas iniciativas se realizan bajo las políticas de salud emanadas del Presidente Nicolás Maduro, articuladas por la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez y bajo las orientaciones del Plan de la Aragüeñidad impulsado por la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS: CORTESÍA