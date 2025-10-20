CUAM impulsa la formación digital en Venezuela con conferencia magistral nacional sobre la profesión del futuro

CIUDAD MCY.- Tras una exitosa jornada inaugural, el Colegio Universitario de Administración y Mercadeo (CUAM) anunció que la Conferencia Magistral “La Profesión del Futuro: Conviértete en el experto digital que Venezuela necesita”, se dictará gratuitamente en todas las sedes del CUAM a escala nacional.

Así lo anunció Wilfredo Moreno Rodríguez, presidente del Consejo Superior del CUAM, en el marco del período oficial de inscripciones de la primera cohorte del Diplomado de Community Manager y Gestión de Negocios Digitales, que se dictará en la sede del CUAM, núcleo Cagua, estado Aragua, de donde egresarán los futuros estrategas digitales.

La conferencia celebrada en el auditorio principal del CUAM, congregó a estudiantes, jóvenes y profesionales, que escucharon atentamente los datos sobre la creciente brecha del talento digital en Venezuela.

El expositor ofreció información sobre cómo la economía digital del país experimenta un crecimiento sin precedentes, que crea una demanda masiva de profesionales, que van más allá de la simple publicación en redes sociales, y se convierten en arquitectos digitales.

“La respuesta fue extraordinaria y nos confirmó lo que ya sabíamos: hay una sed inmensa de conocimientos prácticos y una clara necesidad de formar a las próximas generaciones de líderes digitales”, afirmó el ponente experto en el área, Sergio Jiménez.

Por su parte, Algie Bandref estudiante del cuarto semestre de Mercadotecnia, manifestó: “los invito a estudiar en el CUAM. Esta conferencia fue excelente, tuve la oportunidad de aprender mucho sobre las redes sociales, cómo gestionarlas, y qué contenido estratégico difundir para que suban los seguidores y las ventas”.

Wilfredo Moreno Rodríguez, presidente del Consejo Superior del CUAM, afirmó: “no podemos limitar este mensaje a una sola ciudad; es nuestro deber llevarlo a cada rincón del país donde el CUAM tiene presencia. Esta actividad nacional es parte de nuestro compromiso por democratizar el acceso a una formación digital de vanguardia para el trabajo, la recuperación y modernización económica de Venezuela”.

CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA