Facultad veterinaria dela UCV celebró aniversario con una santa eucaristía

CIUDAD MCY.- En un ambiente de júbilo y sentido de pertenencia la facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Aragua, conmemoró su octogésimo octavo aniversario con una solemne misa de acción de gracias.

La eucaristía se llevó a cabo en la emblemática plaza Vogelsang donde autoridades del decanato, personal docente, administrativo, obrero y estudiantes se reunieron para atender el encuentro católico.

Durante la actividad se rindió homenaje a la trayectoria de la institución, la cual ha sido un pilar fundamental en el desarrollo agropecuario, además los presentes resaltaron la calidad educativa que se desarrolla en la facultad.

​Ingrid García, médico veterinario y representante de egresados, expresó sentirse conmovida por los 88° aniversario de la facultad.

​»88 años se dicen pronto pero representan miles de profesionales formados con ética y rigor científico, celebrar hoy en la plaza Vogelsang es reafirmar nuestro compromiso con el país y con el bienestar animal».

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA