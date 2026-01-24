Atendidos servicios públicos del sector 23 de Enero en Ribas

En un encuentro comunitario con el alcalde Juan Carlos Sánchez, se trató el tema del mejoramiento del alumbrado público en la que se hizo entrega de luminarias y la sustitución de un trasformador

CIUDAD MCY.- En el marco de los 68 años del aniversario de la comunidad 23 de Enero en La Victoria, estado Aragua; el alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, participó junto a los vecinos y vecinas de la referida comunidad en una extraordinaria y productiva asamblea popular, para tratar temas de interés común en el populoso sector.

El encuentro se realizó en los espacios de la escuela de la localidad, donde se trató el tema del mejoramiento del alumbrado público y en ese sentido, el Alcalde hizo entrega de un lote de luminarias.

Asimismo, Sánchez aprobó de manera inmediata recursos para la adquisición de equipos que servirán a su vez para la instalación de mangueras y llave de paso en la calle Andrés Bello, con el cual se atenderá una situación relacionada con el agua, destacando la importancia del trabajo conjunto del Gobierno Revolucionario y pueblo, en la generación de políticas sociales que atiendan las necesidades de las personas desde los territorios, tal como lo orienta la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En otro orden de ideas, hizo hincapié en lo que fue la limpieza de la quebrada de la zona, haciendo un llamado a los habitantes para que sean garantes del mantenimiento del pronunciado canal. “No es posible que vengamos con maquinaria, se mueva un equipo completo de hombres y mujeres, para hacer una extraordinaria jornada de limpieza en la quebrada y al día siguiente haya basura arrojada en la misma. Tenemos que ser consciente, para eso hay un horario establecido en el cual pasa el camión recogiendo los desechos, respetemos ese horario y entre todos hagamos de la comunidad 23 de enero un ejemplo en Ribas, Aragua y Venezuela”.

Igualmente, fue atendido en tiempo récord el reporte realizado por la comunidad del 23 de Enero a través de la Venapp, enmarcado en el sistema del 1X10 del Buen Gobierno, realizando la sustitución de un transformador inservible 25KVA por uno nuevo de 37.5KVA, logrando beneficiar a más de 50 familias, así lo informó Benjamin Riasa, director de servicios eléctricos del Municipio.

PRENSA RIBAS

FOTOS : CORTESÍA