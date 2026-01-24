El Consejo celebra 249 años de historia, lucha y tradición

Tierra de cultores y artistas, de hombres y mujeres que trabajan con orgullo en el campo, de niños que sueñan con un futuro mejor, y paisajes que combinan la majestuosidad de la montaña con la calidez de su gente

CIUDAD MCY.- Enclavado entre montañas y bañado por la brisa de sus cultivos, El Consejo celebra este 24 de enero sus 249 años de fundación colonial. No se trata solo de una cifra, sino de casi dos siglos y medio de historia viva, de luchas libertarias, de cultura vibrante y de una identidad que se ha forjado con el temple de su gente.

La historia de El Consejo comienza oficialmente el 24 de enero de 1777, con la fundación de Nuestra Señora del Buen Consejo de El Mamón. Pero como bien lo recuerda el historiador Germán Fleitas Núñez, “primero fue un camino; después, un punto en el camino, luego una iglesia y, por último, un pueblo”.

Ese camino, que alguna vez fue tránsito obligado entre los valles centrales, se convirtió en el epicentro de hechos que marcaron el destino de Venezuela.

CUNA DE PRÓCERES Y REBELIONES

Nueve años después de su fundación, en 1786, nació en El Consejo José Rafael Revenga, figura clave de la independencia y cercano colaborador de El Libertador. Pero no fue el único hijo ilustre de esta tierra. El 14 de marzo de 1820 vio la luz José de Jesús González, mejor conocido como “El Agachado”, apodo que le valió por su peculiar estrategia de combate: “por aquí, muchachos, agachaditos”, ordenaba a sus tropas en plena batalla.

El Consejo no solo fue cuna de héroes, sino también escenario de gestas decisivas. El 20 de mayo de 1821, a tan solo 44 años de su fundación, el General en Jefe José Francisco Bermúdez derrotó en estas tierras a las fuerzas realistas del Brigadier General Ramón Correa. Fue este el último gran enfrentamiento armado del centro del país contra el dominio español, sellando así el compromiso de El Consejo con la causa emancipadora.

Más aún, cuando en 1812 se firmó la Capitulación que entregaba la Primera República, El Consejo fue el único lugar de Venezuela que se rebeló contra aquella rendición. Y fue también aquí donde Simón Bolívar ratificó el decreto que otorgaba la libertad a los esclavos que se unieran a la lucha independentista, un acto de justicia que resonó en todo el continente.

TIERRA DE CULTURA, TRABAJO Y ESPERANZA

Hoy, El Consejo no solo se reconoce por su pasado glorioso, sino por su presente lleno de vida. Es una tierra de cultores y artistas, de hombres y mujeres que trabajan con orgullo la tierra, de niños que sueñan con un futuro mejor. Sus paisajes, que combinan la majestuosidad de la montaña con la calidez de su gente, lo convierten en un destino turístico con un potencial aún por descubrir.

Sus calles, impregnadas de historia, son testigos de una comunidad que no olvida sus raíces, pero que también mira hacia adelante. En cada rincón se respira el legado de sus próceres, pero también la esperanza de nuevas generaciones que, como sus antepasados, están dispuestas a siempre seguir luchando.

A 249 años de su fundación, El Consejo no es solo un punto en el mapa. Es un símbolo de resistencia, de identidad y de futuro. Un pueblo que, como en sus inicios, sigue siendo camino, iglesia y hogar. Un lugar donde la historia no se lee: se vive.

PRENSA REVENGA

FOTOS CORTESÍA