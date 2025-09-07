Ciclismo juvenil de Aragua se prepara con intenso entrenamiento

***El Campeonato Nacional en el estado Falcón, es el objetivo de 19 ciclistas pertenecientes a la selección aragüeña***

Ciudad MCY.- Con miras a afinar su preparación para el Campeonato Nacional en el estado Falcón, un contingente de 19 ciclistas integrantes de la selección juvenil de Aragua cumplió una exigente y exitosa jornada de entrenamiento este sábado, recorriendo la demandante ruta que va desde las instalaciones del Instituto Regional del Dporte de Aragua (IRDA) hasta el peaje de Las Tejerías, por la autopista Regional del Centro.

La comitiva partió en las primeras horas de la mañana desde la sede del IRDA. El recorrido, conocido por su trazado retador y sus constantes ascensos, sirvió de simulacro ideal para las condiciones que encontrarán en la próxima justa deportiva, permitiéndoles elevar su nivel de resistencia, potencia y trabajo en pelotón.

Destacó durante la actividad el crucial apoyo logístico y de seguridad, proporcionado por instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez, a través de la Secretaría Sectorial de Prevención y Seguridad Ciudadana y la Zodi Aragua.

Los agentes brindaron escolta al pelotón a lo largo de todo el trayecto, garantizando la integridad de los atletas y un tránsito fluido y seguro por la vía, lo que permitió a los ciclistas concentrarse al máximo en su desempeño.

Al finalizar la productiva jornada, el entrenador de la selección de ciclismo de Aragua, Antonio Castillo destacó el esfuerzo del grupo: “Fue una ruta muy productiva. Agradecemos enormemente el respaldo de la Policía de Aragua, que nos permitió entrenar con total seguridad. Los chicos demostraron un gran compromiso, cada día están más preparados para enfrentar las condiciones de la competencia”.

Con esta demostración de disciplina, preparación y apoyo interinstitucional, la selección de Ciclismo de Aragua reafirma su compromiso de representar con altura al estado en el próximo evento nacional, llevando en alto el nombre de la entidad.

Prensa Irda ||Fotos cortesía