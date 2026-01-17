Aumenta cifra de fallecidos por deslizamiento en un vertedero de Filipinas

CUIDAD MCY.-Autoridades filipinas confirmaron este sábado que han recuperado 32 cadáveres en un vertedero de la ciudad de Cebú, donde la semana pasada se produjo un deslizamiento de tierra que dejó decenas de heridos y un centenar de trabajadores atrapados.

El último balance difundido por la Oficina de Protección contra Incendios de Cebú, indica que al menos 32 personas perdieron la vida en el incidente del vertedero de Binaliw, mientras cuatro continúan desaparecidas.

A través de las redes sociales el cuerpo de bomberos de la ciudad de filipinas, explicó que las operaciones de búsqueda, rescate y recuperación continuan en curso, y los equipos de respuesta siguen empleando sus esfuerzos en el terreno.

El basurero de Binaliw, llegan unas mil toneladas diarias de residuos, los cuales son gestionados por el sector privado y el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR, por sus siglas en inglés), el cual ordenó su cierre tras el suceso de la pasada semana.

El DENR se comprometió a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas de lo ocurrido, además de determinar las responsabilidades de las partes implicadas. El terreno en el que se ubica el vertedero había registrado lluvias constantes en los días previos al deslizamiento, así como otros corrimientos de tierra en años previos, sin embargo, no habían causado víctimas mortales.

Tras el deslizamiento, las autoridades filipinas desplegaron una grúa de 50 toneladas para colaborar en las tareas de rescate que se han visto obstaculizadas por riesgos como la inestabilidad de los escombros y las emisiones de gas altamente inflamable.

