Turquía restringirá el uso de tecnologías modernas para menores

CUIDAD MCY.-El Gobierno de Turquía se dispone a presentar al Parlamento un proyecto ley que busca imponer restricciones al uso de la inteligencia artificial (IA) por menores de 15 años.

El objetivo de la regulación es promover un uso ético de la IA y prevenir los daños que esta tecnología puede causar en niños. La ley incluirá sanciones por la difusión de contenido que viole los derechos personales, dañe la reputación o cause perjuicios.

En los últimos meses, el uso por estudiantes turcos de herramientas de inteligencia artificial para transformar fotografías de sus compañeros en material obsceno, generó una ola de indignación pública. En diciembre, la Policía detuvo a dos estudiantes de secundaria en la ciudad de Kahramanmaras por haber modificado con IA imágenes de seis compañeras de redes sociales y publicarlas como contenido inapropiado.

Para evitar casos similares, la regulación establecerá que las actividades consideradas delito en la vida real también se considerarán delictivas si se cometen mediante el uso de IA. Esto incluirá la difamación, el fraude, los ataques a derechos personales, la propaganda terrorista y otros delitos que estarán sujetos a sanciones penales.

Asimismo, la normativa fijará mecanismos para garantizar que todo el contenido publicado sea supervisado.

Turquía también presentará un proyecto de ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. Las empresas deberán bloquear la creación de cuentas y el uso de servicios por parte de menores y tendrán que implementar filtros eficaces para restringir el acceso a contenido perjudicial para los niños.

Fuente RT | FOTO REFERENCIAL