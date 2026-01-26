Producción de petróleo venezolano alcanzó los 110 mil barriles en diciembre del 2025

Ciudad MCY. – Este lunes, durante una reunión sobre la consulta pública de una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que «en diciembre del 2025 la producción de petróleo venezolano alcanzó los 110 mil barriles».

En el mismo orden de ideas,la Mandataria venezolana indicó que «Venezuela llegó a producir 1 millón 200 mil barriles cuando amaneció con un bloqueo naval, ya estábamos en 1 millón 200 mil barriles. De tal manera que no podemos sino decir que son modelos exitosos».

En este contexto, Rodríguez señaló que actualmente hay una realidad, una Ley que tiene prácticamente un cuarto de siglo y nosotros lo que «estamos es consolidando los principios que en el año 2002 motivaron la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y estamos incorporando los modelos exitosos en esta coyuntura para Venezuela».

Por otra parte, subrayó en cuanto a los Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPP), que estos son un modelo que está contemplado de gestión para la explotación, la producción petrolera y de gas que está estipulado en la Ley Antibloqueo de Venezuela.Referente a la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, dijo que hasta el día de hoy ya se tienen 29 CPP suscritos.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LEYES

En términos legales, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, resaltó que la construcción de leyes, «la Ley máxima que es nuestra Constitución, debe revestir un carácter dinámico, porque si no se queda completamente rezagada».

Asimismo, puntualizó que en Venezuela las leyes tienen que estar al servicio de la gente para que pueda avanzarse según la determinada condición o actualidad».

