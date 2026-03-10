Ciudad MCY

Autoridades pronostican cielo despejado en gran parte del país

PorLuisa Pedroza

Mar 10, 2026

CIUDAD MCY.- El reporte meteorológico para las próximas horas prevé condiciones de estabilidad en gran parte del país con cielo de parcial a despejado en la mayoría de las regiones, reseñó una publicación en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Asimismo, informó que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se espera la formación de mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en entidades como Delta Amacuro, nuestra Guayana Esequiba, Anzoátegui, Bolívar y Amazonas. De igual manera, el pronóstico señaló que estas precipitaciones leves también podrían afectar zonas de Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, Aragua, Lara, los Andes y el estado Zulia.

Con respecto a la evolución del clima para el resto de la jornada, los expertos señalaron que durante la tarde y la noche ocurrirá un desarrollo nuboso progresivo con precipitaciones de intensidad variable al norte de nuestra Guayana Esequiba y en los estados Delta Amacuro, Sucre, norte de Monagas, Bolívar y Amazonas, además de los Andes y Zulia.

En lo que respecta a la Gran Caracas, que comprende los estados Miranda y La Guaira junto al Distrito Capital, el reporte meteorológico detalló que prevalecerá la escasa nubosidad con amplias zonas despejadas durante la mayor parte del periodo sin descartar lloviznas dispersas hacia el este de Miranda y el litoral central durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, aunque la tendencia general para la capital es de tiempo estable.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA 

