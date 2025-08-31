Autoridades regionales supervisaron avances de asfaltado en Girardot

**En la obra las cuadrillas de Vías de Aragua en perfecta articulación con la alcaldía de municipio Girardot, colocaron 300 toneladas de asfalto en caliente, con el objetivo de construir vías óptimas y seguras para el despliegue vehicular*

CIUDAD MCY.-El Plan de abordaje Integral realizado en el municipio Girardot, avanza con total éxito, es por ello, que la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez en compañía del alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales supervisaron las labores en materia de asfaltado.

​Durante la inspección, las autoridades constataron el despliegue de las cuadrillas de Vías de Aragua, en perfecta articulación con la alcaldía de la localidad, quienes con maquinaria especializada llevaron a cabo la colocación de 300 toneladas de asfalto en caliente.

La obra alineada con el Plan de la Patria de las 7, Plan de la Aragüeñidad y enmarcada a la 2T busca fortalecer la infraestructura y los servicios públicos para la construcción de ciudades más humanas y funcionales, además de garantizar a los ciudadanos vías óptimas y seguras para el despliegue vehicular.

​En este punto, la gobernadora Sánchez destacó la importancia del trabajo en perfecta articulación para dar respuestas efectivas a las necesidades de la población.

C​on estas acciones de trabajo de recuperación vial que es posible gracias a los recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro en perfecta articulación con el Gobierno regional demostrando el compromiso de avanzar en la consolidación de mejorar la calidad de vida de todos los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESÍA