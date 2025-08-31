GBA entregó ayudas técnicas a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno

***Una vez más el Gobierno Bolivariano continua atendiendo las solicitudes de los aragüeños otorgando felicidad y tranquilidad***

CIUDAD MCY.-Dando respuesta a las solicitudes realizadas por los aragüeños en el Sistema del 1×10 del Buen Gobierno, se realizó una jornada de atención donde se hizo la entrega más de mil 600 ayudas técnicas y sociales a ciudadanos de los 18 municipios de la entidad.

La actividad se realizó desde la sede de la gobernación del estado Aragua y fue encabezada por el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Manuel Hernández, y la responsable de la Sala Situacional del Sistema 1×10 del Buen Gobierno en el estado, Texalia Vaquero.

Las ayudas entregadas incluyeron una amplia gama de insumos esenciales para la salud y el bienestar de los ciudadanos entré los beneficios proporcionados se encuentran; medicamentos para control de la tensión, insulina y afecciones cardiovasculares. Ayudas técnicas como bastones, nebulizadores, tensiómetros y colchones antiescaras.

Además de servicios médicos de chequeo, que incluyeron pesaje y medición, así como la entrega de multivitamínicos para fortalecer la salud de los beneficiarios.

Ambas autoridades presentes destacaron la importancia del sistema 1×10 como una herramienta directa y eficaz y que hasta el momento en los 100 días de gestión la gobernadora Joana Sánchez, se ha logrado atender al 79% de las solicitudes recibidas a través del sistema 1×10 del Buen Gobierno, canalizadas mediante la aplicación móvil VenApp.

El parlamentario Manuel Hernández recalcó que está herramienta fue creada por el presidente Nicolás Maduro con la finalidad de acercarse al pueblo y solventar sus necesidades de forma eficaz, y que Aragua será sometida a una etapa de territorialización mediante las Salas de Autogobierno ubicadas en cada una de las Comunas, para seguir garantizando estos servicios.

Asimismo informó que el equipo que labora en la Sala Situacional a nivel estadal se encuentra canalizando todas las solicitudes según su orden de relevancia pues son muchas, pero se irán atendiendo con éxito, «nosotros vamos a seguir dando la cara y trabajando en conjunto como un solo gobierno por el estado Aragua» dijo.

Por su parte la responsable de dicha Sala, Texalia Vaquero destacó que el Instituto Nacional de Nutrición también formó parte de esta jornada para dar atención a los adultos mayores que asistieron, además de resaltar que todos los favorecidos realizaron sus reportes sin la necesidad de recurrir a ningún ente ni instancia, sino a través de la comodidad que brinda la aplicación.

Vaquero le solicitó al pueblo aragüeño a tener un poco de paciencia y seguir creyendo en las herramientas creadas por el presidente Nicolás Maduro pues existe una fuerza trabajadora que durante toda la semana está activas en las Salas Situacionales recibiendo los llamados.

PUEBLO FAVORECIDO

Una de las favorecidas, Petra Flores perteneciente al municipio Sucre, comentó haber recibido un nebulizador que requería con urgencia ya que sufre de la patología asmática, y gracias a una vecina de la comunidad donde reside, hizo la solicitud y fue atendida exitosamente.

Otra asistida, Gladys Cadenas, puntualizó que el servicio de atención en general fue excelente y que se encontraba sumamente agradecida por el esfuerzo de todos los involucrados que llevaron a cabo esta jornada.

Esta entrega es un reflejo del esfuerzo continuo por optimizar el sistema de atención, demostrando que la articulación entre el gobierno y la comunidad es clave para construir un futuro de bienestar para todos los aragüeños.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | PRENSA GBA || CORTESIA