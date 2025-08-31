Ribas marchó en defensa de la paz y soberanía de la Patria

** En una jornada de patriotismo los victorianos con amor y respeto marcharon por la paz y la soberanía de la nación**

CIUDAD MCY.-En perfecta unión cívico, policial y militar, patriotas del municipio José Félix Ribas, en La Victoria, estado Aragua participaron en la Gran Caminata en Defensa de la Paz y Soberanía de Venezuela, acompañados de banderas tricolor, sonrisas y sobre todo del amor característico de los venezolanos.

Juan Carlos Sánchez, alcalde del municipio Ribas, reiteró una vez más que Venezuela es un territorio de paz no de guerra, destacó que los herederos de Bolívar, Ribas, Sucre y Guaicaipuro como buenos hijos de Chávez, están dispuestos a ofrendar sus vidas por defender la paz del país.

“Somos amor, alegría hermandad y solidaridad, no queremos y nunca vamos a querer la guerra, pero si toca defender la soberanía e independencia de Venezuela, ahí nos van a encontrar, firmes y dispuestos para enfrentar cualquier tipo de amenaza que busque quebrantar esa paz y libertad que hoy tenemos. Desde la ciudad La Victoria, le decimos a nuestra gobernadora Joana Sánchez, al camarada presidente Nicolás Maduro y al mundo entero, que aquí hay un pueblo entero unido y con el corazón abierto lleno de amor”, dijo el mandatario municipal.

Por su parte, el General de Brigada, Tito Armando Gómez Ávila, director de la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército, G/J José Félix Ribas, destacó una vez más que Venezuela no es una amenaza en el mundo sino todo lo contrario. En este sentido felicitó al pueblo de Ribas por la demostración de unión y patriotismo durante las jornadas de alistamiento miliciano.

A la caminata se le unieron trabajadores y profesionales del sector salud, educación, organismos de seguridad del Estado y diferentes movimientos sociales.

PRENSA ALCALDIA RIBAS | FOTOS | PRENSA ALCALDIA RIBAS