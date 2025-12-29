Autoridades visitan Casa Siervas de Jesús para resaltar fe de Carmen Rendiles

Ciudad MCY.-Autoridades del Gobierno nacional sostuvieron un ameno encuentro con las Siervas de Jesús, congregación fundada por la primera santa de Venezuela, la Madre Carmen Rendiles.

En esta reunión estuvieron presentes el ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez Luces, y la alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez, donde compartieron un almuerzo y hablaron de distintos temas de valores para el pueblo venezolano.

En ese sentido, Ramírez Luces destacó el «legado de nuestra Santa, quien nos impulsa a seguir trabajando con humildad por quienes más lo necesitan. No hay mejor manera de celebrar el nacimiento del Niño Jesús que con acciones que transforman vidas».

La Casa Siervas de Jesús en Caracas es la sede central de la congregación fundada por la Santa Madre Carmen Rendiles, un lugar histórico y sagrado que conserva reliquias y objetos personales de la primera santa venezolana, y que ahora funciona como museo para difundir su legado de fe eucarística.

VTV | FOTO CORTESÍA