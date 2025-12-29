Aymed presenta su primer EP «Viviendo»

Con apenas 12 años, la venezolana debuta en la música con su primer showcase

Ciudad MCY.-La presencia femenina en la industria musical continúa fortaleciéndose, y Venezuela suma una nueva promesa a esta escena en constante evolución. Con un estilo fresco, juvenil y una identidad propia, Aymed irrumpe en la música nacional como una de las artistas emergentes a seguir, demostrando que el talento no tiene edad.

Con tan solo 12 años, la cantautora presentó oficialmente este mes de diciembre su primer EP titulado “Viviendo”, una producción compuesta por seis temas inéditos en los que predomina el Afrobeat. El material fue producido por José L. González junto a Guillermo Esteves, y contó con la mezcla y masterización de Talio Sánchez, destaca la nota de prensa.

El EP incluye los temas “Fan de mí”, “Hoy te veo”, “Haku”, “Vitamina”, “Reloj” y “Finde”, canciones que Aymed dio a conocer a los medios de comunicación durante un showcase íntimo realizado el mismo día del lanzamiento en las instalaciones de Cinepic, Sambil La Candelaria. En este encuentro, la joven artista llevó al público por una montaña rusa de emociones, interpretando composiciones escritas por ella junto a José L. González.

Este primer acercamiento con la prensa venezolana representó un paso clave en la carrera de Aymed, al permitirle compartir su historia, su proceso creativo y los planes que, junto a su equipo, han dado forma a este proyecto musical que hoy ve la luz bajo el nombre de “Viviendo”. Mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Además, los temas “Fan de mí”, “Hoy te veo”, “Vitamina” y “Finde” cuentan con videoclips oficiales, disponibles en su canal de YouTube.

Sin duda, a su corta edad ha logrado consolidar importantes oportunidades dentro de la música, las cuales se han traducido en reconocimientos de gran relevancia, entre ellos: el Premio Excélsior como Cantante Juvenil del Año con Proyección Internacional; el Premio Tacarigua de Oro Internacional como Cantante Juvenil Revelación del Año; el Premio Latinmara Internacional como Cantante Juvenil con Proyección; y el Premio IPK de Oro como Cantante Juvenil Femenina del Año 2025.

Además, ha tenido la oportunidad de participar en destacados conciertos como Quién más dice repítela y Venezuela es mujer, así como en diversas ferias a nivel nacional. Recientemente, fue una de las artistas encargadas de aportar la nota musical en la Expotransporte 2025, reafirmando su creciente proyección artística.

CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA