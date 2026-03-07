Avanza construcción de nueva planta potabilizadora para fortalecer suministro de Agua en Aragua

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de la Segunda Transformación (2T) impulsada por el Gobierno Bolivariano de Aragua, se ejecutan a paso firme los trabajos de construcción de la nueva Planta Potabilizadora ubicada en los espacios del estacionamiento de la sede de la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua que beneficiará de manera directa a la colectividad aragüeña, garantizando el acceso oportuno y eficiente al recurso hídrico.

Esta obra de envergadura se desarrolla siguiendo las directrices emanadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo los lineamientos estratégicos de la vocera del Poder Popular de la Gobernación del Estado Aragua, Joana Sánchez, quien ha priorizado la atención a los servicios públicos como eje central de la gestión regional.

La obra que cuenta con la supervisión técnica y permanente del arquitecto Orlando Molina,

secretario sectorial para la Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, es ejecutada por el equipo técnico del Centro de Capacitación del Constructor Popular.

PRENSA INFRAESTRUCTURA ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA