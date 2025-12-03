Avanza modernización de infraestructura vial en Linares Alcántara

El proyecto ejecutado por Vías de Aragua permitirá a los vecinos linarenses disfrutar de calles rehabilitadas, tránsito más seguro y mejor conectividad

CUIDAD MCY.-Con el firme propósito de consolidar arterias viales que aseguren una movilidad, seguridad y confort para conductores y transeúntes, avanza a paso firme los trabajos de vialidad en la estratégica avenida Venezuela del municipio Francisco Linares Alcántara.

Esta importante intervención se enmarca en las políticas de transformación y buen vivir de la 2da T del Plan de las Siete Transformaciones (7T), impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y del Plan de la Aragüeñidad, promovido por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Estos trabajos son ejecutados por la empresa estadal Vías de Aragua, y se concentran en la principal arteria vial del municipio, donde se lleva a cabo la colocación de carpeta corrida de asfalto, acción clave que permitirá a los vecinos disfrutar de calles rehabilitadas, tránsito más seguro y mejor conectividad.

Es importante destacar que estas acciones son parte del Plan Derecho a la Ciudad, que impulsa el Gobierno Bolivariano de Aragua, que no solo responde a las necesidades inmediatas de movilidad y seguridad, sino que también proyecta un modelo de desarrollo urbano sostenible, donde cada obra consolida ciudades más humanas para el bienestar de los aragüeños.

YORBER ALVARADO | FOTOS | PRENSA VIAS DE ARAGUA