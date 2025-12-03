Turistas optan por la Colonia Tovar como destino en temporada decembrina

El autoridades de turismo del municipio reportan que se cuenta con 70% de las reservaciones confirmadas, para el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 6 de enero

CUIDAD MCY.-La Alcaldía del municipio Tovar del estado Aragua, informó que el sector turístico local registra un importante incremento en las reservaciones para la próxima temporada decembrina, lo que refleja el alto interés de visitantes nacionales y extranjeros por disfrutar del clima, gastronomía y hospitalidad característica de la localidad.

De acuerdo con el despacho municipal, al corte de esta semana se cuenta con 70% de las reservaciones confirmadas para el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, cifra que evidencia una recuperación sostenida de la actividad turística y una respuesta positiva a las acciones emprendidas para fortalecer el sector.

Asimismo, se destacó que para las fechas de mayor movilización 24 y 31 de diciembre, así como el 6 de enero el nivel de ocupación proyectado proyecta 98%, consolidando al municipio Tovar como uno de los destinos más atractivos del estado Aragua durante la época navideña.

Las autoridades municipales estiman una afluencia aproximada de 3 mil visitantes entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, lo que constituye un impacto significativo para la economía local, especialmente para prestadores de servicios turísticos, comercios, posadas, restaurantes y emprendimientos comunitarios.

El gobierno de Tovar reiteró su compromiso de garantizar un dispositivo integral de seguridad, movilización y atención al turista, en articulación con los distintos organismos del estado, a fin de ofrecer una temporada navideña organizada, segura y acogedora para propios y visitantes.

