PSUV Aragua participó en marcha y juramentación nacional de los CCBI

CUIDAD MCY.-Con gran demostración de alegría, civismo y compromiso con la revolución bolivariana, el estado Aragua participó activamente en la masiva movilización para la juramentación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales (CCBI), iniciativa que busca el fortalecimiento del Poder Popular organizado y sus comunidades.

Tras la multitudinaria movilización, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó el acto de juramento que reunió a todo el equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En la actividad las estructuras revolucionarias aragüeñas, hicieron acto de presencia, lideradas por la jefa política de la entidad, Joana Sánchez y los alcaldes y alcaldesas de la tolda roja de los municipios del estado.

La jornada reafirmó el compromiso del estado Aragua, como cuna de la revolución bolivariana, en los procesos de transformación de las bases para la defensa de la Patria de Bolívar y de Chávez.

NUEVA ORGANIZACIÓN

Estos comandos, electos por las y los ciudadanos en sus propias comunidades, se constituyen como la instancia superior de los más de 237.913 Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) activos en todo país, que se consolida como una estructura organizativa para profundizar la participación y el ejercicio del Poder Popular.

Esta reestructuración formaliza los roles de liderazgo de base: los antiguos jefes de calle pasan a integrar los Comités de Base, mientras que los jefes de comunidad se transforman en los nuevos Comandos de Comunidad, creando una nueva estructura con su propio sistema y dinámica de trabajo.

Asimismo esta nueva organización, busca fomentar liderazgos colectivos que integren a hombres, mujeres, vecinos, comuneros y jóvenes, reafirmando el compromiso del PSUV con el desarrollo comunitario.

Cabe destacar que esta estructura obedece a los lineamientos del V Congreso del PSUV y el IV de la JPSUV para transformarse en un «partido-movimiento» con mayor capacidad de acción territorial y respuesta.

