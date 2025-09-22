Jornada de atención integral favoreció a abuelos de Urdaneta

***La actividad alineada a la cuarta transformación del Plan de la Patria de las 7T, brindó servicios de despistaje y control de diabetes e hipertensión, talla y peso, entrega de vitaminas y medicamentos, entre otros***

CIUDAD MCY.-Con el objetivo brindar atención médica y bienestar integral a los adultos mayores de toda la región, se realizó una Jornada de Salud Integral, en las instalaciones de la cancha techada «Marlene García», ubicada en la comunidad de San Francisco de Cara, en el municipio Urdaneta.

La actividad estuvo enmarcada en la Cuarta Transformación para la Protección y Desarrollo Social, del Plan de la Patria de las 7T promovido por el presidente Nicolás Maduro, y es respaldada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde la jurisdicción, Julio Melo.

En la jornada los abuelos y abuelas de la Patria, contaron con atención en medicina general, oftalmología, geriatría, nutrición, despistaje de hipertensión arterial, entre otros. Además, pudieron adquirir medicamentos totalmente gratuitos.

Finalmente esta acción de atención integral es parte del esfuerzo continuo del Gobierno Bolivariano para garantizar el acceso a servicios esenciales y que vivan con dignidad, los abuelos y abuelas, quienes han sido pilares fundamentales en las comunidades.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA