Avanzan en un 60% trabajos en hospital José María Vargas de Sucre

El alcalde Wilson Coy informó sobre las labores de asfaltado y la construcción de nuevas áreas que garantizarán una mejor estadía en el centro asistencial al personal médico, pacientes y familias

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Antonio José de Sucre, Wilson Coy, supervisó los avances de la fase final de los trabajos de rehabilitación integral que se realizan en el Hospital Doctor José María Vargas de Cagua.

Estas obras, que buscan transformar el acceso a la salud en la localidad, se enmarca al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T «Ciudades Humanas para el Buen Vivir», que se alinea con las orientaciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro; la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; y es respaldada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

En el sitio, el mandatario municipal indicó que la fase de rehabilitación en el centro de salud ha avanzado en un 60%.

«En este hospital se está desarrollando el Plan Sucre Vial donde se han aplicado mil 230 toneladas de asfalto en caliente carpeta corrida para la construcción del estacionamiento, el cual está dividido en un sitio para los vehículos del personal médico y el otro para los usuarios», explicó Coy.

Asimismo, se realizó la construcción de una vía exclusiva para la circulación de las ambulancias. «La vía tiene un aproximado de 700 metros que conecta con la Carretera Nacional, ahorrando entre 10 y 15 minutos de trayecto, lo que permite que las emergencias se atiendan más rápido».

Por otro lado, el Alcalde de la jurisdicción señaló que se realizará una nueva parada techada de transporte y una batería de baños públicos.

«En esta parada los familiares de los pacientes podrán pedir un servicio de taxis para trasladarse, además, vamos a tener aquí baños públicos para las damas y caballeros para así garantizar el bienestar de todos los que hacen vida en este centro de salud y también estamos llevando a cabo trabajos en el área de la morgue».

PLAN SEMBRANDO VIDA

Durante la jornada de supervisión, la autoridad municipal constató los trabajos que se realizan en la nueva plazoleta del hospital enmarcado al Plan Sembrando Vida.

En esta se realizan laborales de plantación de arbóreos, colocación de luminarias y la construcción de bancos de plazas.

«Esta plazoleta permitirá que las personas tengan un espacio embellecido en el que los pacientes o familiares podrán esperar tranquilamente», expresó el Alcalde de Sucre.

SEGURIDAD CIUDADANA

Dentro de los trabajos integrales que se están concretando en el módulo de salud, el alcalde Wilson Coy mencionó la construcción de una casilla policial que garantizará la seguridad y orden en la zona.

«Esta estación policial estará activa las 24 horas del día en el que estará un equipo de protección civil y policías municipales que estarán monitoreando el área brindándole tranquilidad al personal de salud , pacientes y familiares».

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY