Avanzan labores de rehabilitación de la carretera local 8 en Urdaneta

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano, en perfecta articulación de niveles de gestión, avanza significativamente en la rehabilitación de la infraestructura vial del municipio “Rafael Guillermo Urdaneta”, con la continuación de los trabajos de pavimentación en la Carretera Local 08.

Las labores, que buscan optimizar el tránsito y la calidad de vida de los habitantes, han incluido la nivelación de la superficie y la posterior aplicación de mezcla asfáltica en caliente.

«Recientemente, se colocaron más de 160 toneladas de mezcla asfáltica, distribuidas en cinco (5) camiones, un esfuerzo considerable para garantizar la rehabilitación integral de esta importante vía», afirmó el alcalde de la localidad, Julio Melo.

Aseguró que esta obra se enmarca estratégicamente en la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria de las 7T, específicamente en el eje de Ciudades Humanas para el Buen Vivir y servicios públicos, así como en el Plan Derecho a la Ciudad y el plan de gobierno regional Aragüeñidad y busca garantizar espacios urbanos y viales de calidad, justos e inclusivos para el Buen Vivir del pueblo urdenatenses.

Asimismo dejó claro que, el desarrollo de esta infraestructura vial es producto de un trabajo coordinado y eficiente entre el Ministerio del Poder Popular para el Transporte a cargo del ministro Ramón Velásquez Araguayán, la empresa regional Vías de Aragua, adscrita a la Gobernación del estado Aragua presidida por el ingeniero Gerardo Rozo y la Alcaldía Bolivariana del municipio “Rafael Guillermo Urdaneta”.

Prensa: Alcaldía de Urdaneta | Fotos: Cortesía