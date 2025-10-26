Gobierno Animalista atiende a la Población de Choroní

Misión Nevado esteriliza más de 60 animales y aplica más de 100 vacunas en jornada especial

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones orientadas al bienestar animal y la protección de especies vulnerables, la Misión Nevado realizó una jornada integral en la población de Choroní, municipio Girardot, donde fueron esterilizados más de 60 animales de compañía y comunitarios.

La actividad contó con la presencia de la presidenta nacional de la Misión, Maiguailida Vargas, quien destacó que esta jornada gratuita se enmarca en la cuarta y sexta transformación del Plan de la Patria, orientadas por el presidente Nicolás Maduro y respaldadas por la vocera del Poder Popular Organizado en Aragua, Joana Sánchez. Vargas reafirmó el compromiso de la fundación con la atención directa y sin protocolos a todos los animales protegidos por esta noble causa.

Por su parte, el coordinador regional de la Misión Nevado, Francisco Mijares, informó que gracias a la unidad móvil se logró recoger animales en sus espacios comunitarios para ser esterilizados, además de realizarles chequeos médicos veterinarios. En el mismo contexto, se visitó el refugio Huellitas de Choroní, donde se encuentran numerosos cachorros y perros rescatados de las calles, muchos de ellos recuperados de heridas.

Durante la jornada, se aplicaron más de 100 vacunas entre antirrábicas, séxtuples y triples felinas, fortaleciendo así la salud de los animales atendidos.

JORNADA ESPECIAL

Mijares también señaló que, en articulación con Corpoelec, se desarrolló una jornada especial que benefició a más de 100 animales en tan solo una semana, incluyendo aquellos bajo el cuidado de rescatistas independientes.

Finalmente el representante de Nevado en Aragua recalcó que este tipo de actividades, son una muestra del compromiso del Gobierno Animalista con la construcción de una sociedad más justa, solidaria y respetuosa del entorno, donde el bienestar animal forma parte esencial del modelo ecosocialista.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTO CORTESÍA