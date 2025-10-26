Senades Aragua desarrolló jornada integral comunitaria “Fortaleciendo Lazos de Paz” en el marco de la Semana Mundial para el Desarme

Senades en todo el territorio nacional, orientadas a reducir los factores de riesgo asociados a la violencia y fomentar el desarme voluntario, promoviendo espacios de participación y bienestar social

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración de la Semana Mundial para el Desarme, el Servicio Nacional para el Desarme (Senades) Aragua llevó a cabo una jornada integral comunitaria denominada “Fortaleciendo Lazos de Paz”, en articulación con la Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara y la Sala de Autogobierno Comunal.

La actividad se desarrolló en la Comuna Miranda Bolívar Chávez, con el propósito de fortalecer los valores de convivencia y promover una cultura de paz en las comunidades, en concordancia con las políticas del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Durante la jornada, los habitantes de la zona recibieron atención médica general, vacunación, servicios de trenzado y depilación de cejas, además de apoyo técnico con el desbloqueo y actualización de la plataforma Patria. Asimismo, se realizó un arepazo comunitario, que permitió afianzar la integración y la solidaridad entre los vecinos.

Autoridades presentes resaltaron que estas actividades forman parte de las acciones que impulsa el Senades en todo el territorio nacional, orientadas a reducir los factores de riesgo asociados a la violencia y fomentar el desarme voluntario, promoviendo espacios de participación y bienestar social.

PRENSA: SENADES | FOTOS: CORTESIA

a