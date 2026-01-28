Avanzan preparativos para los Carnavales de El Callao 2026

CIUDAD MCY.- Gobierno nacional y regional se reúnen para avanzar en la planificación de los tradicionales Carnavales de El Callao, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, sostuvo este martes un encuentro con la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, para avanzar en los preparativos de las festividades carnestolendas, enfocados en preservar nuestras costumbres y fortalecer el potencial turístico de la región.

Los carnavales se realizarán en el municipio El Callao del 12 al 17 de febrero para el compartir familiar y comunitario, con una combinación de calipso, historia y cultura.

En la celebración estarán 800 Medios Pintos, personajes icónicos de los Carnavales de El Callao, que se organizan para recorrer las calles al ritmo del calipso.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA