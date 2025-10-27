Avanzan trabajos del parque biosaludable en Lamas

Las cuadrillas realizaron la instalación de equipamiento y la construcción de mobiliarios urbanos, que hará del parque un lugar completo de sano esparcimiento para las familias

CUIDAD MCY.-En el municipio José Ángel Lamas los proyectos electos de la Primera Consulta Popular Nacional de la Juventud 2025 siguen materializándose, es por ello que avanzan los trabajos del parque biosaludable, que será el punto de encuentro en el que los habitantes realizaran ejercicio y actividades recreativas al aire libre.

En la ciudad de Santa Cruz específicamente en la Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución, las cuadrillas de la Alcaldía realizaron con los materiales adecuados la instalación del equipamiento biosaludable y la construcción de mobiliarios urbanos, que hará del parque un lugar completo de sano esparcimiento para las familias.

Cabe resaltar que el Alcalde de la jurisdicción, Tony García realiza constantemente la supervisión de este segundo proyecto que se está materializando en la localidad, para garantizar que la obra se concrete de forma segura y en tiempo récord.

Se espera que en los próximos días la autoridad municipal acompañado del Poder Popular realice la apertura del espacio que brindará un entorno agradable para los santacrucenses.

Esta iniciativa se enmarca al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T “Ciudades más Humanas para Buen Vivir”, es respaldada por el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez en su compromiso de construir espació que promuevan la salud y el bienestar de las ciudadanos mediante el ejercicio físico al aire libre.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA