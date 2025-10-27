Ciudad MCY

Construaragua realizó jornada especial para la concienciación sobre el cáncer de mama

PorMilexis Pino

Oct 27, 2025

En el marco del mes rosa la institución aragüeña promovió una actividad dedicada a continuar con el compromiso y bienestar integral de su equipo

CUIDAD MCY.-En el marco de la conmemoración del Mes Rosa, trabajadoras y trabajadores de la empresa estadal Construaragua disfrutaron de una bailoterapia y otras actividades recreativas con el fin de fomentar el cuidado y la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino.

Las trabajadoras de la referida empresa adscrita al Gobierno Bolivariano de Aragua, junto al personal femenino del Centro de Capacitación del Constructor Popular (CCCP), la Secretaría de Infraestructura y la directora general de Talento Humano, la licenciada Narkys Hernández fueron partícipes de esta actividad.

Dentro del programa de actividades se realizó una charla orientada a fomentar el autocuidado y la detección temprana, para fortalecer la cultura de la salud preventiva enfocada en entornos laborales y finalizó con una sesión de bailoterapia.

Esta actividad fue realizada gracias a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua Joana Sánchez, dentro del marco de las políticas de atención integral y promoción del bienestar en la mujer venezolana.

DIEGO BERRIOS (PASANTE) | FOTOS | CORTESÍA

Por Milexis Pino

