Construaragua realizó jornada especial para la concienciación sobre el cáncer de mama

En el marco del mes rosa la institución aragüeña promovió una actividad dedicada a continuar con el compromiso y bienestar integral de su equipo

CUIDAD MCY.-En el marco de la conmemoración del Mes Rosa, trabajadoras y trabajadores de la empresa estadal Construaragua disfrutaron de una bailoterapia y otras actividades recreativas con el fin de fomentar el cuidado y la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino.

Las trabajadoras de la referida empresa adscrita al Gobierno Bolivariano de Aragua, junto al personal femenino del Centro de Capacitación del Constructor Popular (CCCP), la Secretaría de Infraestructura y la directora general de Talento Humano, la licenciada Narkys Hernández fueron partícipes de esta actividad.

Dentro del programa de actividades se realizó una charla orientada a fomentar el autocuidado y la detección temprana, para fortalecer la cultura de la salud preventiva enfocada en entornos laborales y finalizó con una sesión de bailoterapia.

Esta actividad fue realizada gracias a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua Joana Sánchez, dentro del marco de las políticas de atención integral y promoción del bienestar en la mujer venezolana.

DIEGO BERRIOS (PASANTE) | FOTOS | CORTESÍA