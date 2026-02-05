Ciudad MCY

Avianca reanudará vuelos diarios de Bogotá a Caracas el 12 de febrero

PorLuisa Pedroza

Feb 5, 2026

CIUDAD MCY.-La aerolínea colombiana Avianca anunció este jueves que reanudará sus vuelos a Venezuela el próximo 12 de febrero. La compañía operará con una frecuencia diaria, partiendo desde Colombia a las 7:40 a. m. y retornando desde territorio venezolano a las 12:10 p. m.

«Con la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas la aerolínea continúa trabajando por el fortalecimiento de la conectividad en la región, de la mano del desarrollo de la actividad comercial y turística binacional», agregó el comunicado.

Wingo, otra aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín a la capital venezolana, mientras que Latam Airlines Colombia dijo la semana pasada que está preparando la reanudación de las conexiones entre las dos capitales.

