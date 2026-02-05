Rusia y China apuestan por mantener el nivel de cooperación con Venezuela

CIUDAD MCY.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de China, Xi Jinping, apuestan por mantener el nivel de cooperación con Venezuela, informó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, citado este miércoles por Sputnik.

Ambos mandatarios conversaron por videoconferencia y también abordaron la cooperación con Cuba y temas relacionados con la República Islámica de Irán.

“Se abordaron muchos problemas internacionales y se dedicó atención especial a la situación tensa en torno a Irán», puntualizó Ushakov.

La madrugada del 3 de enero, las tropas de Estados Unidos atacaron el territorio venezolano y secuestraron al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores.

Además, el 28 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con atacar su territorio. Un día después, Trump también decretó una emergencia nacional con el argumento de una presunta «amenaza» a la seguridad proveniente de Cuba.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESIA