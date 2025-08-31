Bazar de emprendedores ofreció una vitrina de productos y servicios en Mariño

*** En el evento se dieron cita más de 80 emprendedores que ofrecieron a los ciudadanos una variedad de productos y servicios en las áreas de gastronomía, estética, artesanía y mucho más***

CIUDAD MCY.-Con el firme propósito de fortalecer el motor emprendedor en la región, Fe y Alegría Venezuela Capacitación del estado Aragua llevó a cabo un extraordinario bazar en la emblemática Plaza de Santiago Mariño.

La jornada encabezada por Jonathan Silva, responsable de la institución contó con el respaldo de la Vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, quienes siguen impulsando la economía de la entidad a través de la 1T de La Ley Orgánica de las 7 Transformaciones.

En este evento se dieron cita más de 80 emprendedores que ofrecieron a los ciudadanos una variedad de productos y servicios en las áreas de gastronomía, estética, artesanía y mucho más.

​Jonathan Silva, responsable de Fe y Alegría, subrayó que la jornada permite que los emprendedores se den a conocer en el estado.

«Estos bazares se están realizando en diversos municipios, donde se dan cita muchos emprendedores innovadores que buscan visualizarse y proyectarse, es por eso que aquí en Mariño la jornada es un éxito porque contamos con el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán».

De igual manera, Lisday Morales, directora de Desarrollo Económico de Fe y Alegría manifestó que la juventud aragüeña cuenta con ideas y proyectos que promete generar empleo.

«Para nadie es un secreto que los jóvenes están teniendo un protagonismo fundamental en la sociedad y en el ámbito del desarrollo están explotando su creatividad con emprendimientos que generarán empleo asimismo y demás personas».

Esta actividad es fruto de la formación que el instituto de Fe y Alegría ofrece a los hombres y mujeres que desean poner en práctica nuevas habilidades.

VITRINA DE EMPRENDEDORES

El bazar fue propicio para que los aragüeños visualizaran sus emprendimientos y lograrán establecer redes de contacto y generar ventas directas.

Leomar Correa mencionó que el programa de Fe y Alegría la ayudó a mejorar sus técnicas de repostería para preparar postres con el mejor sabor y productos de calidad.

«En mi casa yo horneaba tortas pero desde que ingrese al programa aprendí nuevos trucos gracias a los profesores que nos enseñaron las medidas y los productos de calidad, para venderle al cliente una buena torta a un buen precio».

Por su parte, Francisco Cestarí subrayó que como barbero logra obtener ingresos propios.

«Soy emprendedor de Fe y Alegría Capacitación, desde mí comunidad de Barrio Bolívar realizó cortes de cabello a niños y caballeros, un emprendimiento que me gusta y es mi trabajo del día a día que hago con pasión”.

Este tipo de eventos no solo representa un beneficio económico inmediato, sino que también fortalece la confianza y la motivación de quienes día a día trabajan por construir un futuro próspero para sus familias y para el estado.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CIUDA MCY