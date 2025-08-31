Feria de la Cachapa y Exposición Etnografica de Queso de mano llenaron de sabor a Maracay 

***En esta ruta se dieron cita más de 30 expositores que prepararon deliciosas cachapas con su respectivo queso de mano, llanero y guayanes elaborados en el sur de la entidad que hicieron del platillo una combinación perfecta***

CIUDAD MCY .-Con sabor criollo y una variedad de cotornos donde el maíz fue el protagonista, se realizó por primera vez en Maracay la Feria de la Cachapa 2025 y la Exposición Etnografica del Queso de Mano, evento donde los aragüeños se dieron cita para degustar la combinación perfecta entre lo dulce y salado.

La jornada catalogada por los comensales como «la explosión de sabor llanero aragüeño», se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde estuvo presente el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Manuel Hernández acompañado por Vicmar Olmos, secretaria de Turismo de Aragua y Nicolás González, secretario de Cultura del estado.

La iniciativa alineada con el Plan de la Aragüeñidad y enmarcada al programa Aragua es Cultura, fue en alianza con la Cámara Gastronómica de Aragua y contó con el apoyo de la vocera del Poder Popular de la gobernación , Joana Sánchez, y el respaldo del presidente Nicolás Maduro en un esfuerzo por impulsar y fortalecer las raíces, tradiciones e identidad aragüeña.

La autoridad de la cantera de turismo, Vicmar Olmos mencionó que la actividad representa cultura, turismo, historia y la rica gastronomía del estado.

«Esta gran feria vino a demostrar lo que es Aragua a través de la representación de la cachapa y el queso como identidad , dos productos hechos por manos de los aragueños que vienen desde nuestro sur de Aragua».

Por su parte , Nicolás González anunció que esta ruta de cachapa, queso , tradición y sabor se estará llevando a cabo en diversos municipios de la región.

«La ruta de la feria de la cachapa continuará recorriendo los municipios del estado, para seguir resaltando nuestras raíces a través de este plato tradicional que es el favorito no solo de los aragüeños sino tambien de todos los venezolanos».

HECHO AL SUR DE ARAGUA

En la exposición etnografica del queso los profesionales del área ofrecieron al público un producto de calidad hecho al sur del estado, rico en proteínas que además de hacer una combinación perfecta con la cachapa está presente en la mesa de los hogares de las familias aragueñas.

La actividad ha creado alianzas estratégicas entre el Gobierno regional y el sector quesero , posicionando al sur del estado como una fuente de desarrollo económico gracias al producto de calidad que se elabora.

Además, la producción del queso genera empleos, dinamiza la economía local y fortalece la identidad de cultura en la región.

UNA CACHAPA CON TODO

En esta ruta se dieron cita más de 30 expositores que prepararon deliciosas cachapas e Innovaron agregándole contornos como queso de mano, llanero y guayanes asi como también proteinas entre ellas; cochino, carne, tocineta, chorizo , salchicha, chicharrón , huevo entre otros que hicieron del platillo una combinación perfecta.

Con tantos sabores los aragüeños se arriesgaron a degustar todas las combinaciones desde la más básica de cachapa, mantequilla y queso llanero hasta la más exótica haciéndose llamar por los ciudadanos como ,»una cachapa con todo», esta podría tener chicharrón, jamón, natilla, tocineta y hasta aguacate.

Mayerlin Medina, mencionó que como fanática del plato no podía perderse la actividad.

«En este festival huele bueno y eso quiere decir que la comida está bien rica, la cachapa y con queso de mano son mi comida favorita y sin duda no podía perderme este festival».

Por su parte, José Rodríguez manifestó que la cachapa es nacionalidad que representa un país rico en gastronomía.

«Este festival es perfecto porque combinó la cachapa con cochino frito que son mis favoritos y eso para mi es importante, espero que se repita el festival para volver a ir y seguir comiendo bien rico de la mano de los aragüeños que prepararan esas delicias».

APRENDE CON SABOR

Además de degustar cachapa los aragüeños aprendieron sobre el procesó de cosecha del maíz, selección de la mazorca y los ingredientes que se deben tener para preparar una deliciosa masa de cachapa.

Asimismo, conocieron como los queseros del sur de Aragua se dedican a elaborar el producto derivado del lacteo que inicia con la ejecución de los procesos de fermentación, cuajado, desuerado, almacenamiento y la conservación para obtener un buen queso llanero, de mano o guayanes.

Luis Gómez , quesero del municipio San Sebastián de Los Reyes

«Traje a esta actividad mi especialidad tengo 42 años haciendo variedad de quesos y considero que el mejor contorno para la cachapa es el queso de mano , por eso estamos aquí para ofrecerle a todos los usuarios el mejor queso de mano del sur».

De igual manera, Arturo Salazar expresó que «Aragua es cachapa estamos aquí preparando cachapas buenas y grandes a los ciudadanos con diversos contornos y para que se deleiten con el sabor aragüeño».

El festival no solo llevó buena comida a los comensales sino también ofreció shows musicas donde se dieron cita agrupaciones regionales que bailaron al ritmo del cuatro, arpa y tambor.

La ruta extraordinaria llena de sabor, baile, música y cultura le brindó una experiencia inolvidable y de aprendizaje a los aragüeños que se congregaron en el sitió para disfrutar de los diversos sabores del queso y la cachapa.

IRENE RODRÍGUEZ |FOTOS | PRENSA GBA