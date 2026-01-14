GBA transforma infraestructura vial de la Gran Maracay con labores de asfaltado

Durante una jornada de inspección, la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez, supervisó el inicio de la colocación de 2.500 toneladas de asfalto en esta arteria vial, considerada la columna vertebral de la capital aragüeña

CIUDAD MCY.-En el marco de las políticas de transformación y buen vivir, se constató el avance de los trabajos de intervención vial que se vienen ejecutando en la Av. Constitución, del municipio Girardot, esto con el objetivo de garantizar mayor seguridad, movilidad y bienestar a los habitantes de la Gran Maracay.

​La ejecución de este proyecto se alinea directamente con la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria y el plan regional «Derecho a la Ciudad», enfocándose en la rehabilitación integral de la vía y la optimización de la capa asfáltica.

​ ​Durante una jornada de inspección, la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez, junto al secretario de gobierno, Félix Romero, y representantes del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, supervisó el inicio de la colocación de 2.500 toneladas de asfalto en esta arteria vial, considerada la principal columna vertebral de la capital aragüeña.

​Esta acción no solo mejora la estética urbana, sino que asegura una infraestructura en óptimas condiciones para el tránsito seguro de los miles de conductores y visitantes que circulan diariamente por la zona.

En ese contexto la gobernadora Joana Sánchez comentó “Estamos trabajando en la segunda transformación de la infraestructura vial de nuestro querido estado Aragua. Cabe resaltar que ya se han colocado 2.500 toneladas de asfalto como parte de un compromiso inquebrantable con nuestro pueblo”.

​Asimismo, ​la máxima autoridad regional subrayó que estas labores responden a las directrices emanadas por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, en perfecta articulación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

​Sánchez también destacó que este plan de rehabilitación se viene ejecutando de manera ininterrumpida desde el año 2025, y su impacto positivo se extiende más allá de Girardot, favoreciendo también la conectividad con el municipio Santiago Mariño.

​Finalmente, se hizo un reconocimiento especial al respaldo brindado por el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, cuyo apoyo ha sido pieza clave para materializar este plan de transformación vial que hoy eleva la calidad de vida de las familias aragüeñas.

YORBER ALVARADO | FOTOS | PRENSA GBA