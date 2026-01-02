Cuidad MCY- El ministro de Asuntos Exteriores alemanes, Johann Wadephul, ha pedido este viernes «reformas profundas» del órgano principal de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU), alegando los frecuentes bloqueos en la cámara y que debe otorgar más representación al Sur Global.

«El Consejo de Seguridad debe reflejar el mundo del siglo XXI y no el de la posguerra de 1945», declaró Wadephul a la agencia alemana de prensa dpa, reiterando los llamamientos previos de Berlín al cambio. «Por eso trabajaremos arduamente para garantizar que el Sur Global, en particular, tenga un papel mucho más importante en él». Alemania se presentará a las elecciones de junio de 2026 para un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad para el período 2027-2028.

Un órgano con cinco miembros permanentes El Consejo está compuesto por 15 de los 193 Estados miembros de la ONU: las cinco potencias nucleares vencedoras de la Segunda Guerra Mundial como miembros permanentes con poder de veto sobre cualquier resolución y otros diez países que van rotando. Es decir, Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y Francia tienen plaza fija en el Consejo de Seguridad. Los diez puestos restantes rotan entre otros Estados miembros cada dos años. Por ejemplo, Colombia acaba de asumir un puesto, pero el Indopacífico, África y Latinoamérica deberían tener más peso. Al preguntársele qué haría para ayudar a Alemania a imponerse a Austria y Portugal en la votación para uno de los puestos no permanentes, Wadephul respondió: «En términos futbolísticos, diría que debemos estar disponibles para jugar en todas las posiciones para nuestros socios internacionales». Y puso como ejemplo el trabajo con pequeñas naciones insulares para dar respuesta al cambio climático. Racionalizar procesos, demanda de datos largos.

Wadephul afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU también había demostrado, mediante su resolución de apoyo al plan de paz para Oriente Medio, su capacidad de funcionamiento. Sin embargo, el gobierno alemán cree que el organismo requeriría una reforma profunda, con margen para simplificar y racionalizar ciertos aspectos. Ya Angela Merkel reclamó ante la ONU una reforma del Consejo de Seguridad en 2020. El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró a finales de noviembre, en el marco de una cumbre UE-África en Angola, que apoyaba la petición de dos puestos permanentes africanos en el Consejo de Seguridad. Merz afirmó que las juntas de Europa y África representan más del 40% de los votos en las Naciones Unidas. «Juntos, tenemos mucho peso», declaró Merz. «Pero para ello, África también debe estar mejor representada internacionalmente».

Fuente Globovisión| Foto Cortesía