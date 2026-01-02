Cúpula militar colombiana se despliega en Cúcuta

Cuidad MCY- Con el fin de liderar una verificación operacional inmediata del dispositivo de seguridad desplegado en la subregión del Catatumbo, en Colombia, la cúpula militar, conformada por el comandante general de las Fuerzas Militares, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el comandante del Ejército Nacional, arribaron a Cúcuta esta semana.

El encuentro se dio con el fin de proteger a la población civil y recuperar el control territorial frente a las acciones criminales de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La visita a la capital del departamento de Norte de Santander estuvo encabezada por el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares. “Estuvimos verificando los dispositivos, estuvimos verificando las acciones que estamos desarrollando desde hace tres días para poder contrarrestar esa acción criminal que están haciendo el ELN y el frente 33. Vamos a tomar las medidas que correspondan para poder proteger la población civil”, dijo el general.

“Con esta reunión hemos podido articular nuestras capacidades. Nos permitió mirar la situación que se está presentando hoy en el Catatumbo y tomar algunas medidas que correspondan”, apuntó.

De acuerdo con la revista Semana, desde hace varios días estos grupos armados han sembrado temor en la comunidad de Catatumbo, esto, en un contexto de enfrentamientos en que cientos de ciudadanos tomaron la decisión de salir de sus hogares desplazados.

“Estamos haciendo una verificación acá en la segunda división de las necesidades y capacidades para poder, desde el nivel central, darles todo el fortalecimiento y la necesidad de cada capacidad que necesite para incrementar la seguridad y el tema de democracia”, detalló el almirante Harry Ernesto Reyna Niño, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Las autoridades trabajan en conjunto coordinado con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para restablecer la situación de orden público en esta zona del departamento.

“La Fuerza Aeroespacial Colombiana también está aquí en el Catatumbo, con tripulaciones que están aquí con todo su profesionalismo, con el equipo necesario y aplicando todas las capacidades aéreas para vencer a las amenazas y apoyar a nuestras Fuerzas Militares”, agregó el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Fuente Globovisión| Foto Cortesía