Vicepresidenta de Ecuador asume temporalmente el mando del Poder Ejecutivo

Cuidad MCY- La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, asumirá la jefatura del Poder Ejecutivo hasta el próximo 18 de enero, período en el que el mandatario Daniel Noboa estará de vacaciones.

El gobernante solicitó hace varias semanas a la Asamblea Nacional (Parlamento) una licencia para atender en ese lapso “ asuntos de carácter personal”, en medio de críticas por sus numerosas salidas al exterior a pesar de los problemas domésticos en materia de seguridad, salud pública y otros.

Noboa retomará las actividades oficiales el 19 de enero, para acudir al Foro de Davos que se celebra cada año en Suiza. Allí permanecerá hasta el jueves 22 de enero y ese mismo día se trasladará a Bélgica, donde, según la información oficial, prevé reunirse con autoridades de la Unión Europea (UE) para analizar asuntos relacionados con inversiones, seguridad y el visado Schengen para los ecuatorianos.

Ante los cuestionamientos por las numerosas salidas del mandatario al exterior, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, declaró a la prensa que el presidente «tiene a los ministros de Estado» y no es necesario que él esté en Ecuador para «poder dar seguimiento a cada cosa».

La funcionaria señaló que hay temas que el gobernante debe atender «de manera privada», pero justificó los otros viajes de Noboa con el argumento de que son para atraer inversiones extranjeras y generar alianzas con otros países. «No vamos a sentir la ausencia del presidente porque para eso nos tiene a los ministros, que desde el 1 de enero vamos a estar en territorio», afirmó Morillo.

Sin contar esas salidas de 2026, Noboa acumula 29 viajes internacionales entre oficiales y personales desde que consideró el poder hace dos años. A pesar de que el Ejecutivo argumenta la necesidad de los traslados del gobernante para conseguir inversiones y alianzas en otros países, ciudadanos y políticos de oposición criticaron los numerosos viajes debido al abandono de problemas domésticos.

Fuente Prensa Latina | Foto Cortesía