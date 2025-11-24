Bomberos de Aragua: 75 años de coraje, vocación y vida

Los héroes de azul siguen escribiendo con entrega y valentía la historia de Aragua, su legado es el fuego que no consume, sino que ilumina la esperanza de un pueblo agradecido

CIUDAD MCY.- Bajo un ambiente colmado de lealtad, el cuerpo de Bomberos del estado Aragua celebró por todo lo alto sus 75 años de creación. La institución, integrada por más de 292 funcionarios, reafirmó en el marco de esta celebración su compromiso con la ciudadanía.

Desde el corazón del pueblo de Aragua se rindió homenaje a quienes hacen del servicio su misión y del compromiso su bandera: los bomberos, guardianes silenciosos que protegen vidas, hogares y sueños con coraje y humanidad.

75 AÑOS DE HISTORIA Y VOCACIÓN

El General Pedro Olivo, comandante de Bomberos de Aragua y jefe de la red central que abarca Aragua, Carabobo y Yaracuy, destacó que su función es servir, con disciplina y la abnegación, dispuestos las 24 horas del día a proteger la Patria.

En el mismo contexto, Olivo expresó su agradecimiento con la gobernadora Joana Sánchez y, a su vez, resaltó su orgullo por pertenecer a una institución que ha crecido en profesionalismo y capacidad operativa.

Informó que durante la semana se realizarán actividades conmemorativas a esta fecha, así como también, se llevarán a cabo competencias deportivas y competencias intercursos.

FORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Comentó el General Pedro Olivo que la institución ha fortalecido su preparación a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), formando nuevas generaciones en áreas como: emergencias médicas, combate de incendios urbanos y forestales, manejo de materiales peligrosos, mitigación de eventos adversos

Informó que también cuentan con equipos y herramientas de alta capacidad de respuesta y han participado en cursos y misiones internacionales de carácter humanitario.

ALIANZA POR LA SEGURIDAD

Los bomberos trabajan articuladamente con Protección Civil, el VEN911, la Policía Nacional y la Policía Estadal, integrándose también a los Cuadrantes de Paz.

Finalmente, el comandante Olivo subrayó que la carrera de bombero es una vocación digna: “El bombero es un funcionario integral, siempre a la orden del pueblo y de las comunidades”.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY CORTESÍA