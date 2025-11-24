Isena celebra 17° aniversario con cronograma de arte y bienestar emocional

Durante toda la semana, el Instituto realizará una programación de aniversario con actividades culturales, motivacionales, espacios de acompañamiento emocional, talleres y bazar creativo

CIUDAD MCY.-Con una muestra del talento creativo de sus pacientes y actividades destinadas al bienestar emocional, el Instituto de Senología del estado Aragua (Isena) inició la agenda por su decimoséptimo aniversario, destacando el impacto social de su labor diaria.

El programa conmemorativo comenzó con la presentación de la agrupación Cirandas del Sur y la participación de Kekas Risas, oradora especialista en motivación, quienes ofrecieron una jornada de apertura dedicada a la reflexión, la alegría y el acompañamiento emocional para las pacientes y sus familiares.

El inicio de la agenda aniversario marcó el impulso de una semana cargada de actividades diseñadas para fortalecer la atención integral que caracteriza a la institución. Música, dinámicas motivacionales, arte y espacios formativos integran la programación prevista hasta el viernes, abierta al público y orientada a promover el bienestar de quienes atraviesan procesos oncológicos.

En relación a esto, la coordinadora administrativa de Isena, Francis Padilla, expresó su agradecimiento al Gobierno Bolivariano de Aragua por el respaldo permanente a la institución, fundada para la atención y acompañamiento de mujeres con cáncer de mama.

“Agradecemos el apoyo que nos brinda el Gobierno de Aragua a esta institución creada para tratar a la mujer con cáncer de mama. Invitamos a todos a acompañarnos en este aniversario, con actividades que se desarrollarán desde hoy lunes hasta el viernes”, señaló la coordinadora.

Asimismo, Padilla informó que entre las iniciativas destaca el bazar “Creando y Sanando”, exposición donde las pacientes presentarán productos elaborados durante el año.

“Este bazar consta de velas elaboradas con materiales reciclables, arreglos florales, tejidos y diversas piezas creadas en los talleres de formación. Estará abierto desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía. También tendremos la participación de Spencer Sonrisa y nuevamente de Kekas Risas”, explicó.

La vocera reiteró la invitación a la comunidad aragüeña para sumarse a estas jornadas que celebran el trabajo, la creatividad y la resiliencia de las pacientes.

TESTIGOS DE SANACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Como parte de la inauguración, pacientes del Instituto compartieron sus experiencias y mostraron las piezas elaboradas en los talleres de arte y cultura que forman parte del modelo de atención integral de Isena.

Aida Acosta, una de las expositoras, destacó la importancia de estos espacios en su proceso de recuperación:

“Cada uno de los pasillos de la institución marcó un paso para mi curación, porque además de los servicios médicos conectamos con nuestra esencia a través de los talleres de arte y cultura. Hoy exponemos lo que hicimos con esfuerzo y amor, gracias a una atención que no solo abarca lo físico, sino también lo emocional y espiritual”, relató.

Resaltó además que mostrar el trabajo realizado sirve de inspiración para quienes inician su tratamiento:

“Cuando las personas ven a pacientes con 15 o 16 años de haber superado la enfermedad, encuentran esperanza. Hacemos esto para apoyarlas y para que sepan que sí es posible sanar. Invitamos al pueblo aragüeño a visitarnos y conocer lo que aquí se hace”.

AGENDA ABIERTA A LA COMUNIDAD

Isena continuará durante toda la semana su programación aniversario con actividades culturales, motivacionales, espacios de acompañamiento emocional, talleres y el bazar creativo, reafirmando su compromiso con la atención integral y humanista a mujeres con cáncer de mama.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY |FOTOS CORTESIA