San Casimiro se desbordó de alegría con colorido desfile de Carnaval 2026

CIUDAD MCY.-Bajo las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, y en un trabajo articulado con el alcalde Mayker López, el municipio San Casimiro se vistió de gala para celebrar su tradicional desfile de Carnaval.

La actividad, organizada por la Dirección de Cultura, contó con un despliegue de carrozas monumentales, bandas rítmicas y comparsas que llenaron las calles de música y tradición, consolidando el éxito del Operativo «Carnavales Felices y por la Paz 2026» en el sur de Aragua.

​Al respecto, el secretario de Cultura del estado Aragua, Nicolás González, destacó el impacto cultural de esta festividad: «gracias al compromiso de nuestra Gobernadora y la gestión del alcalde Mayker López, hoy vemos a un pueblo unido celebrando nuestra identidad. Este desfile en San Casimiro es muestra de que en Aragua la cultura es el motor de la paz y la sana convivencia, rescatando nuestras raíces para el disfrute de todas las familias».

PRENSA ALCALDÍA DE SAN CASIMIRO

FOTOS CORTESÍA