Buque colombiano Simón Bolívar marca hito al arribar a la Antártida

CIUDAD MCY.- Colombia marca un hito histórico en la ciencia y la seguridad marítima, tras el arribo exitoso del buque de investigación ARC “Simón Bolívar” al continente antártico después de 41 días de navegación.

La información fue compartida por la Dirección General Marítima de Colombia (Dimar), destacando que el ARC “Simón Bolívar” llegó a la Antártida en el marco de la XII Expedición Científica, que buscará iniciar una fase de recolección de datos oceanográficos y meteorológicos para fortalecer la seguridad marítima colombiana.

Mediante un comunicado, detalló que la travesía del buque inició en el Caribe colombiano, desde la Base Naval ARC «Bolívar» en Cartagena, pasó por el Canal de Panamá, Valparaíso y Punta Arenas, Chile, hasta arribar al extremo sur de América.

La embarcación que lleva el nombe de El Libertador de América, llegó a la base antártica del Ecuador “Pedro Vicente Maldonado”, como parte del apoyo logístico y científico con el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) del país, donde entregó nueve toneladas de carga con víveres perecederos y no perecederos, así como materiales de construcción; y mil 925 galones de diésel antártico, para el correcto funcionamiento de la base.

Desde el enclave ecuatoriano, el equipo neogranadino desarrollará líneas de investigación de meteorología del proyecto Iceman (Investigación Científica Marina para la Seguridad Marítima en la Antártida), que pretende estudiar las condiciones meteorológicas y oceanográficas que ponen en peligro la actividad marítima en el estrecho de Gerlache.

Con este logro Colombia reafirma su compromiso con la investigación científica, la cooperación internacional y la seguridad marítima, al consolidar su papel activo en el Sistema del Tratado Antártico.

CIUDAD CCS | FOTO : CORTESÍA