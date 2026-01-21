Foro de Davos: Esto dijo Trump sobre Venezuela

CIUDAD MCY.- El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó este miércoles sus planes para Venezuela, país al que dijo que su administración «está ayudando».

Durante su discurso en el Foro Económico de Davos, el mandatario estadounidense afirmó: «Venezuela era un gran país hace 20 años y ahora tiene problemas. Pero los estamos ayudando».

Trump ratificó que EEUU recibió 50 millones de barriles de petróleo provenientes del país suramericano, sin aportar mayor detalle sobre cómo se movilizó el envío. «Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses de lo que han ganado en los últimos 20 años», manifestó.

«Todas las petroleras importantes están queriendo hacer negocios con nosotros», añadió.

Recientemente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le informó al país que ingresaron 300 millones de dólares por concepto de venta de petróleo.

El pasado 7 de enero, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que estaba en curso una negociación con Washington para la «venta de volúmenes de crudo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países», en estricta observancia de los «criterios de legalidad, transparencia y beneficio» para las dos partes.

RT | FOTO : CORTESÍA