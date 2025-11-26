C.C. Maracay Plaza encendió la luz de la Navidad

Shows navideños, música, rifas entre otros entretenimientos pudieron disfrutar los presentes quienes le dieron la bienvenida a la navidad al Centro Comercial por tradición

CUIDAD MCY.-Durante cuarenta años Maracay Plaza ha hecho diferencia en la Ciudad Jardín y justamente en esta temporada navideña marcó tendencia con su inigualable encendido de luces donde cientos de personas se dieron cita para festejar la época decembrina.

Yelibeth Hernández, administradora del Maracay Plaza, agradeció a todos los asistentes quienes gozaron de diversas actividades. “Estoy agradecida con Dios y con los maracayeros que se dieron cita para compartir un día lleno de risas, bailes y buena música”, informó Hernández.

El evento inició a las 11 de la mañana con la Banda Show “Manuel Atanasio Girardot” quienes arrancaron con toda la energía para darle alegría al público.

“No hubo tiempo de aburrirse, desde las 11 de la mañana tuvimos actividades, venta de comida, atracciones para los más pequeños de la casa, gaitas en vivo, shows navideños para toda la familia y muchas rifas para premiar la fidelidad de nuestro público y por supuesto el encendido de nuestro gran árbol de navidad”, explicó Hernández.

Los aliados comerciales se hicieron presente con diferentes obsequios que fueron rifados por los animadores, así como también se hizo entrega de cotillones para los más pequeños de la casa.

“Estoy super complacida y agradecida con nuestros aliados comerciales porque estuvieron prestos para esta actividad colocando su granito de arena, todos estuvieron muy contentos, hubo degustaciones de marcas reconocidas a nivel nacional que hicieron presencia en nuestro encendido de luces”, destacó.

Asimismo, Ricardo Pérez, gerente de mercadeo de Maracay Plaza mencionó que durante los fines de semana del mes de diciembre se estarán realizando distintas actividades navideñas con música en vivo para que los maracayeros puedan disfrutar de la navidad en el Centro Comercial Maracay Plaza.

“A partir de este próximo fin de semana, todos los fines serán para distraerse y compartir en familia en el Maracay Plaza, con bazar navideño, ventas de productos, área gastronómica, shows en vivo y más. La invitación es para que se acerquen y disfruten de todo lo que tenemos preparado para ustedes”, finalizó Pérez.

ANAÍS RONDÓN I FOTOS CORTESÌA