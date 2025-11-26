Gran Combo estrena nuevos productos en su menú

Las nuevas propuestas gastronómicas están diseñadas para ser el deleite del paladar de los comensales aragüeños

CUIDAD MCY.-Con una nueva propuesta y deliciosos sabores, la cadena de comida rápida Gran Combo lanzó al mercado su innovadora línea de productos que prometen conquistar los paladares de los comensales.

Las propuestas consisten en tres Chicken Dog, un nuevo concepto que transforma el tradicional hotdog al sustituir la salchicha por un jugoso y crujiente tender de pollo empanizado, ofreciendo presentaciones únicas en el mercado local.

La campaña está estratégicamente ligada a la Copa Chicken Dog, una dinámica competencia de ventas diseñada para celebrar el talento aragüeño. Para ello, Pollos Gran Combo invitó a tres influyentes figuras digitales locales Andrea Bchara (@bcharandrea), Daniel Liendo (@danielliendowork), y Oriana García (@orianagr) a co-crear su propia versión del producto. El resultado son tres combos exclusivos y por tiempo limitado, cada uno reflejando la personalidad del influencer a través de salsas distintivas:

* Chicken Dog Salvaje (Mayo Sriracha y glaseado).

* Chicken Dog Brutal (Doble tocineta y salsa americana).

* Chicken Dog Princess (Queso fundido y salsa Ranch).

Con esta propuesta Gran Combo destaca por su innovación en productos y sabores, además gracias a su variedad los comensales podrán degustar todas las opciones.

DETALLES DE LA PROMOCIÓN Y COMPETENCIA

* Disponibilidad: Desde el jueves 20 de noviembre hasta el lunes 15 de diciembre.

* Precio Promocional: $7,99.

* Puntos de Venta: Sucursales Pollos Gran Combo en Las Delicias, C.C. Unicentro y C.C. Los Aviadores (Maracay).

* Mecánica de la Copa: El creador que logre la mayor cantidad de ventas de su combo exclusivo (con una meta corporativa de 3.000 unidades) será el ganador.

* Premio al Ganador: Trofeo personalizado, premio metálico y la extensión de su producto en el menú por un mes adicional. El anuncio se realizará el martes 16 de diciembre en redes sociales.

Raúl Camargo, Fundador de Pollos Gran Combo, comentó que la iniciativa reafirma el compromiso de la empresa con lo local. Destacó que esta campaña es un mecanismo para celebrar la creatividad de Aragua, reconociendo que el sabor es una extensión de la identidad regional. Por su parte, Lauraly Pérez, Gerente de Manejo de Marca, añadió que la iniciativa busca fortalecer el vínculo emocional de la marca, proyectándola como cercana, auténtica y con propósito.

ANAÍS RONDÓN | FOTOS: CORTESÍA