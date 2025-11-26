Luiseth Materan llega desde México para ser jurado del Miss Venezuela 2025

CIUDAD MCY.- La actriz , presentadora y Miss Universo Venezuela 2021 , Luiseth Materan , llega directamente desde México donde ya lleva una temporada estudiando en el prestigioso cea de la cadena televisiva Televisa, para ser parte del jurado del Miss Venezuela 2025 evento a realizarse el próximo jueves 4 de diciembre a partir de las 7:00pm, animado por Maite Delgado y José Andrés Padrón.

No obstante, la polifacética venezolana manifestó sentirse emocionada, puesto que asume otro rol dentro de la organización Miss Venezuela, en este caso en carácter de jurado, recordemos que la criolla estuvo como comentarista en la noche final del 2023/2024 y conductora de dos temporadas del reality “Protagonistas de la Belleza” junto a Leo Aldana por las pantallas de venevision.

recientemente asumió un nuevo rol profesional en el mundo de la animación mexicana en el programa estelar de televisa “Cuéntamelo Ya” donde la criolla estuvo de animadora invitada. Sin duda alguna, Luiseth no quiere dejar para nadie; esta talentosa venezolana se encuentra en el mejor momento de su carrera.

CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA