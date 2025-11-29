Cagua celebró 405° aniversario con tributo a su legado histórico

La ceremonia eclesiástica se consolidó como un espacio de renovación espiritual y reafirmación del compromiso comunitario con Cagua, donde se elevaron oraciones por el bienestar de la ciudad y de quienes la habitan

CIUDAD MCY.-Cagua celebró 405 años de vida mirando al pasado con gratitud y al presente con conciencia de su legado. En el santuario diocesano «San José de Cagua», una misa de acción de gracias reunió a feligreses, autoridades civiles y representantes institucionales para honrar la raíz espiritual que ha acompañado a la ciudad por más de cuatro siglos. El acto marcó el inicio de la programación conmemorativa organizada para resaltar la memoria histórica del municipio Sucre.

La ceremonia litúrgica se convirtió en el eje de la jornada conmemorativa, presidida por el párroco Fray Joel Castro, quien guió un encuentro marcado por la solemnidad y el sentido comunitario. Durante la homilía, se destacó el valor simbólico de la fecha como punto de encuentro entre tradición, identidad y fe, elementos que han fortalecido el tejido social de la ciudad desde su fundación.

La actividad estuvo encabezada por el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, acompañado por autoridades municipales, representantes de cuerpos de seguridad y miembros de la feligresía, consolidando un espacio de unidad cívica y espiritual.

La misa formó parte de la programación organizada para enaltecer la memoria histórica del municipio, articulada con las instituciones locales y la comunidad, que cada año renuevan su compromiso con la preservación de las raíces de los sucrenses.

LEGADO HISTORICO

En sus declaraciones, el alcalde Wilson Coy recordó la importancia de esta fecha histórica:

“Hoy conmemoramos los 405 años de la elevación de nuestra parroquia Cagua, entendiendo que antes de ser parroquia eclesiástica también fue ciudad, también fue pueblo. Por lo tanto, celebramos nuestras raíces y nuestra historia”, afirmó.

Al mismo tiempo, la máxima autoridad municipal explicó que su gestión decidió transformar la efeméride y denominarse como la “Semana de Cagua”, una agenda que cada año incluye actividades culturales, comunitarias y la entrega de obras como parte del compromiso del gobierno municipal con el desarrollo del territorio.

“Cada año hemos decidido otorgarle a Cagua siete obras, una por cada día de esta semana conmemorativa”, señaló.

OBRAS ENTREGADAS DURANTE LA SEMANA DE CAGUA

Entre los proyectos presentados por el alcalde destacan:

* Nueva sede de Protección Civil Sucre, ubicada en la Comuna “Hijos de Chávez en Victoria”.

* Rehabilitación de la cancha de Bella Vista para el uso deportivo y comunitario.

* Puesta en funcionamiento de la Parada Multimodal Kaigua, orientada a mejorar la movilidad.

* Entrega de moto carguero del Plan Sembrando Vida, destinada al saneamiento urbano.

* Perforación del Pozo Tamborito, que abastecerá a más de 5 mil familias.

COMPROMISO CON LA CIUDAD Y SU GENTE

Finalmente, el mandatario municipal destacó el respaldo del presidente Nicolás Maduro y de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, e hizo un llamado a los ciudadanos a asumir la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.

“El mejor regalo para nuestro municipio es mantenerlo limpio, convivir en armonía y apostar a que siga emergiendo, tal como lo ha hecho en los últimos ocho años. Hoy le decimos a Cagua: feliz cumpleaños, reconociendo nuestras raíces y reafirmando nuestro compromiso de seguir trabajando por su crecimiento”, puntualizó el burgomaestre.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE