Inaugurada parada multimodal en el centro de Cagua

Con la puesta en marcha de esta parada, más de mil 200 usuarios se beneficiarán diariamente

CUIDAD MCY.-La inauguración de la parada multimodal, situada en la intersección de la calle Independencia con Mariño en el centro de Cagua, representa un avance significativo para más de mil 200 personas que se benefician diariamente de este nuevo espacio. Esta inauguración se enmarca en la celebración del 405 aniversario de la elevación eclesiástica de la parroquia Cagua.

Esta moderna obra ofrece comodidad y seguridad tanto a los usuarios del transporte público como a aquellos que utilizan la línea de taxis, garantizando un servicio de calidad. «Es la primera parada que inauguramos en el centro de Cagua, pero continuaremos avanzando con el reordenamiento vial para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos», destacó Wilson Coy, alcalde del municipio.

La entrega de esta infraestructura responde a la segunda transformación «Ciudades Humanas», impulsada con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y el respaldo de la Comuna Socialista Villa de Caracol.

La nueva parada cuenta con iluminación adecuada y áreas de enchufes para la carga rápida de dispositivos electrónicos. Además, es una respuesta a las solicitudes realizadas por los prestadores del servicio de transporte público y los usuarios de la ruta que conecta La Fundación con Ciudad Jardín, correspondiente al circuito comunal Kaguacao y Gran Cacique Meregoto.

NUEVOS EQUIPOS

En otra iniciativa, se entregaron al equipo del Plan Sembrando Vida, nuevas equipos para continuar mejorando el ornato y la limpieza de las calles del municipio. Entre las herramientas proporcionadas se incluyen una moto cisterna y una unidad destinada a la recolección de desechos sólidos.

Con estas acciones, la Alcaldía de Sucre Wilson Coy, reafirma su compromiso con el desarrollo y bienestar de las comunidades de Cagua y Bella Vista.

CIUDAD MCY| FOTOS CORTESIA PRENSA SUCRE