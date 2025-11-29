Sistema del 1×10 Garantizó Jornada de Atención Integral en Libertador

El despliegue médico benefició a miles de habitantes de cuatro municipios, fortaleciendo la atención primaria y brindando servicios gratuitos a la comunidad

CUIDAD MCY- Una movilización médica de gran envergadura se llevó a cabo en el CDI “Santa Ana – Palo Negro”, donde un equipo de profesionales altamente capacitados atendió de manera directa a los habitantes de cuatro municipios, en el marco del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

La jornada, liderada por la legisladora del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Texalia Vaquero, integró a especialistas de diversas áreas, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y garantizar servicios médicos gratuitos a la población aragüeña.

ATENCIÓN INTEGRAL

Esta iniciativa permitió activar consultas en áreas prioritarias como odontología, oftalmología, cardiología, traumatología, otorrinolaringología y ecografía, asegurando atención oportuna y diagnósticos inmediatos.

En total, 2 mil 500 personas de los municipios Francisco Linares Alcántara, José Ángel Lamas, Libertador y Santiago Mariño recibieron asistencia médica de calidad. Además de la atención médica, se entregaron ayudas para casos que requerían atención inmediata, incluyendo sillas de ruedas, andaderas y bastones, lo que reforzó la capacidad de respuesta comunitaria ante situaciones de movilidad prioritaria.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

La legisladora Vaquero expresó su satisfacción por la magnitud del despliegue y la coordinación interinstitucional que permitió atender a miles de personas: “Con alegría y entusiasmo nos encontramos en este CDI realizando una gran jornada de atención integral del 1×10 del Buen Gobierno, orientada por nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra gobernadora Joana Sánchez y nuestro gran padrino, ministro Padrino López, quienes han traído grandes bendiciones en la unión cívico-militar-policial”.

Vaquero también destacó la participación del personal médico y la diversidad de áreas atendidas: “Estamos felices de atender a cuatro municipios con una atención masiva, otorgando salud y segundas oportunidades, tal como lo ha orientado el presidente, con amor y compromiso patrio”.

IMPACTO DIRECTO A LAS COMUNIDADES

Durante la jornada, los habitantes expresaron su agradecimiento por la atención recibida y la respuesta oportuna ante sus necesidades. Carolina Rojas, residente del municipio Libertador, agradeció profundamente la entrega de una silla de ruedas destinada a su madre, un requerimiento que había sido elevado por su familia a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

“Hoy recibimos una ayuda que cambia por completo la movilidad de mi mamá. Esta silla de ruedas significa dignidad y alivio para ella, y para nosotros como familia es un apoyo enorme. Gracias al presidente, nuestra gobernadora y todos los que hicieron posible esta entrega”, expresó Rojas.

Por su parte, Yelleys Vivas, jefa de calle de la comuna Manuelita Sáenz en el municipio Francisco Linares Alcántara, subrayó que la jornada médica representó una oportunidad de atención integral para los vecinos con mayores necesidades: “Como jefa de calle veo cada día las dificultades de muchas familias. Esta jornada llegó en el momento justo, porque permitió atender a quienes más lo necesitaban. Agradecemos profundamente esta jornada, que no solo favoreció a una persona, sino a toda la comunidad”, concluyó Vivas.

