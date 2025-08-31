Diario Ciudad MCY llegó al Sur de Aragua

***Los lectores conocieron información en materia de cultura, deporte, economía, social, política y artículos especiales, con el objetivo de estar al día con las noticias locales e internacionales***

CIUDAD MCY.-La edición impresa del periódico Ciudad MCY Comunicación Patria llegó a las manos de los aragüeños del sur de la entidad, con un material completo de información de actualidad y acontecimientos relevantes.

El importante periódico distribuido en los municipios Urdaneta, Barbacoa, San Sebastian de Los Reyes, San Casimiro y Camatagua permitió a los usuarios leer las noticias en materia de cultura, deporte, economía, social, política y artículos especiales.

Asimismo en está edición los ciudadanos conocieron los alcances y avances significativos que se han logrado en el Hospital Central de Maracay (HCM) y en materia de vialidad, obras que demuestran el compromiso del Gobierno regional en fortalecer los servicios públicos para el bienestar de los aragüeños.

Los lectores del sur con el material en mano manifestaron sentirse contentos e informados, y subrayaron que Ciudad MCY marca la diferencia en la región, por ser uno de los pocos medio de comunicación en Aragua que ofrece un diario impreso con páginas con imagenes coloridas y una información clara y precisa.

Además los aragüeños subrayaron que semanal estarán atentos para recibir las próximas ediciones impresas de Ciudad MCY para estar siempre al día con las noticias locales e internacionales.

De está manera el equipo de periodistas de Ciudad MCY reafirma su compromiso de llevar a cada rincón del estado las noticias más relevantes, de manera veraz y oportuna.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| PRENSA GBA